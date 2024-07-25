Инвестор построит комплекс с дата-центрами на Салтыковской улице

Благодаря реализации проекта будет создано более 350 рабочих мест для ИТ-специалистов.

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Комплекс с двумя центрами обработки данных построят на Салтыковской улице в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Москве сохраняется тенденция последних лет по созданию высокотехнологичных предприятий. Город поддерживает такие проекты и предоставляет землю для их реализации. В Косино-Ухтомском выделен участок для строительства комплекса площадью около 100 тысяч квадратных метров, в котором разместятся два дата-центра общей мощностью 100 мегаватт. Этот проект не только внесет весомый вклад в развитие инфраструктуры хранения и обработки данных, но и создаст более 350 рабочих мест для российских ИТ-специалистов», — отметил Владимир Ефимов.



Новые центры будут соответствовать всем стандартам надежности и требованиям критической инфраструктуры. Их оснастят передовыми технологиями, обеспечивающими высокую производительность, масштабируемость и энергоэффективность.

«Для строительства комплекса под размещение центров обработки данных город предоставил инвестору — группе компаний “МонАрх” — земельный участок площадью 4,4 гектара по адресу: улица Салтыковская, владение 8. Договор аренды для реализации МаИП заключен на пять лет», — уточнил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.



Статус масштабного инвестиционного проекта могут получить производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения, транспортные, спортивные и другие объекты. Для их строительства город предоставляет земельные участки в аренду без торгов сроком на пять лет. Такое сотрудничество позволяет развивать в Москве современную инфраструктуру и создавать рабочие места.