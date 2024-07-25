На Тверском бульваре откроют модный маркет и ярмарку НКО

На Тверском бульваре 1 августа в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" откроется модный маркет и благотворительная ярмарка с участием некоммерческих организаций (НКО). Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Заммэра отметила, что гостям представят одежду для детей и взрослых, экокосметику, аксессуары и украшения. Также посетители познакомятся с трендами сезона и проектами молодых специалистов модной индустрии. Все желающие смогут купить сумки, купальники, пляжные накидки, свечи, парфюмерию и другое.

Более того, на Тверском бульваре откроется ярмарка, объединяющая свыше 50 столичных НКО. Организации представят продукцию ручной работы, включая картины и посуду. Деньги от продажи направят на развитие НКО и помощь их подопечным.

Рядом с модным маркетом и ярмаркой НКО будут проходить мастер-классы, на которых участники сделают авторские принты, соберут мини-букеты, узнают больше об архитектурных стилях, а также изучат основы моделирования и конструирования. Там же организуют спортивную зону, где гости смогут поиграть в настольный теннис, городки, бадминтон, баскетбол и фрисби. Все желающие посетят открытые уроки по хип-хопу, сальсе, бачате и другим танцевальным направлениям. Горожане также смогут поучаствовать в викторине и сборе пазлов, а вечером потанцевать под музыку приглашенных диджеев.

Ранее сообщалось, что в рамках форума откроется выставка "Станция Манеж. Московский транспорт – 2030", на которой представят планы развития Центрального транспортного узла (ЦТУ). В специальной интерактивной зоне москвичи и гости столицы смогут узнать о реализации проекта, направленного на улучшение транспортной инфраструктуры в разных регионах РФ.

На сенсорных панелях представят информацию об инфраструктуре ЦТУ, а также скорости движения поездов и достопримечательностях, встречающихся на пути их следования.