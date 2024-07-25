На ВДНХ началась вторая волна цветения роз

На ВДНХ в июле началась вторая волна цветения роз, которая продлится до осени. Здесь растет 36 тысяч розовых кустов разных видов — чайно-гибридных, флорибунд, парковых, почвопокровных и т. д., сообщает mos.ru.

Например, в цветниках вокруг главного входа ВДНХ с июля по октябрь распускаются розы сорта «леонардо да винчи» с ароматными махровыми розовыми цветами. В южном розарии растут сорта «помпонелла», «боника-82» и роза-хамелеон «аспирин», белые цветы которой в прохладную погоду становятся розовыми.

В свою очередь в северном розарии можно увидеть целую палитру оттенков — «глорию дей» с крупными ярко-желтыми цветками с розово-красной каймой, советскую чайно-гибридную «золотую осень», сорта «миранда», «гейша», а также флорибунды «юбилей принца монако», отличающиеся долгим цветением.

Следующая розовая площадка — большой цветник перед павильоном № 84 «Дом культуры». Среди местных достопримечательностей — сорт «румба» с кистями оранжево-красных цветков и розовые махровые розы «чиппендейл» с ароматом тропических фруктов.

Цветник перед входом в павильон «Главвино» (бывший «Главконсерв») украшают розовые, алые, белые, темно-красные розы, перемежаемые ярко-желтыми соцветиями сорта «артур белл» и пышными белыми бутонами «айсберга». Неподалеку от фонтана «Золотой колос» все лето благоухают ярко-рубиновые розы «дарси басселл».

Кроме того, в июле цветут и другие декоративные растения — чубушник у пруда в парке «Останкино», шалфей в северном розарии, эхинацея в саду молодоженов и т. д. Плюс из-за жары в этом году часть из них распустилась раньше, так что уже сейчас возле Международного центра балета (павильон № 62) можно посмотреть на флоксы всевозможных оттенков.