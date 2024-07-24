На Манежной площади представят цифровые технологии Москвы

Экспозиция "Цифровые технологии Москвы. Время сервисов" откроется на Манежной площади 1 августа. Она будет состоять из 12 зон, посвященных истории создания и совершенствованию крупных IT-проектов города, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Экспозиция будет работать до 8 сентября включительно в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Интерактивная инсталляция объединит решения из разных сфер и покажет комплексный подход столицы к развитию цифровой экосистемы для жителей", - сказала Сергунина, слова которой приводит ТАСС пресс-служба московского департамента информационных технологий.



Как уточнили в ведомстве, посетители смогут ознакомиться с электронными услугами и сервисами, полезными мобильными приложениями, онлайн-гидом "Узнай Москву", проектами "Наш город", "Активный гражданин" и "Город идей", а также узнать о работе общегородского контакт-центра и его голосовом помощнике, созданном на базе технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, в экспозицию вошел макет первого круглосуточного сервера мэрии Москвы, напечатанный на 3D-принтере. На отдельном экране покажут, как за годы работы менялся интерфейс портала mos.ru. Еще один стенд посвящен платформе "Электронный дом". Он выглядит как щиток, но внутри вместо датчиков мониторы. Контент запускается с помощью стилизованных переключателей.

Сервисами цифровой экосистемы города пользуются уже более 15,9 млн человек, подчеркнули в департаменте.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" развернется более чем на 30 площадках в разных районах города. На них посетителям представят достижения в сфере промышленности, градостроительства и городского хозяйства, планы по развитию транспорта, передовые технологии в здравоохранении и образовании, креативных индустриях и спорте.