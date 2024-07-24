Депутат МГД Козлов: срок строительства поликлиники в Московском — 2026 год

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Изменение застройщика для строительства поликлиники на 750 посещений в ЖК «Первый Московский город-парк» (ПМГП) в поселении Московский не повлияет на сроки строительства медучреждения, сообщил депутат Московской городской Думы Александр Козлов.

— Жители ПМГП, как и остальной части Московского, с нетерпением ждут новую поликлинику, которую обещал построить застройщик на территории 10 фазы микрорайона. Сроки завершения строительства были определены — 2026 год. Однако застройщик передал свои обязательства вместе с участком и компенсацией столичным властям. Но сроки строительства поликлиники не увеличатся, — подчеркнул Александр Козлов.



Вместе с жителями, которые собрали несколько тысяч подписей за строительство детско-взрослой поликлиники, депутат МГД направил обращение Мэру Москвы Сергею Собянину о закреплении прежних сроков. И, как рассказал Александр Козлов, на совещании у Мэра Москвы по вопросу градостроительной политики было принято решение о разукрупнении объекта с обеспечением ввода в эксплуатацию в 2026 году.

— Решение Мэра дает гарантии, что проект точно будет воплощен в жизнь в соответствии со всеми современными требованиями и сроками, — отметил столичный парламентарий.