Москвичам рассказали о погоде на ближайшие дни

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал москвичам «нормальный летний дождь» 25 июля. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По его словам, в столицу придут умеренные порывы ветра, однако никаких «пагубных» последствий не будет. При этом уже в выходные, по словам Шувалова, в Москве потеплеет.

«Будет нормальный летний дождь. И то, что заммэра Бирюков говорит о 25 миллиметрах — это может быть, но только в отдельных местах Москвы и Подмосковья, то есть повсеместно такого не будет. У нас не будет также сильных порывов ветра, шквалистого усиления ветра свыше 15 метров в секунду ожидать не приходится. Потому что изначально нет таких больших контрастов температуры. К пагубным последствиям не приведет обычный летний дождь. И сразу фронтальный раздел пройдет в четверг, в пятницу без осадков, и снова пойдёт повышение температуры. К выходным у нас преимущественно без осадков 27-28 градусов», — рассказал он..



При этом ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что 25 июня в столице ожидаются дожди и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.