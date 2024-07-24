Москвичей предупредили о сильном ветре с дождем

В четверг, 25 июля, в столице ожидаются дожди и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

© Вечерняя Москва

— По прогнозам синоптиков, в четверг, 25 июля, в столице ожидаются неблагоприятные погодные условия — сильные кратковременные дожди, гроза с усилением порывов ветра до 15 метров в секунду. За день в отдельных районах может выпасть до 25 миллиметров осадков, — заявил Бирюков.



На улицах Москвы организовали дежурство бригад и техники ГУП «Мосводосток». Кроме того, привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний города. Также приняты меры по защите сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий от сильных порывов ветра. Электросетевые организации получили указания о подготовке источников аварийного питания, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Предстоящие выходные в столичном регионе обещают быть по-настоящему июльскими. Температура воздуха превысит 25 градусов, а осадков и гроз не предвидится. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в четверг, 25 июля, в Москве прогнозируется дождь с грозой и незначительно похолодает — примерно до плюс 23 градусов.