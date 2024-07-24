Звезде Московского зоопарка исполнилось 11 месяцев

Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось 11 месяцев 24 июля, сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова. В честь значимой даты она представила несколько видео в Telegram-канале. Подписчики увидели, как маленькая панда жует морковку и машет посетителям.

Поздравляем с 11-ю месяцами! Хотя, необязательно нужен повод! — поделилась Акулова.



Видео сопровождается треком «Дарите женщинам цветы» казахского исполнителя Jazzdauren. Панда грызет импровизированный букет и внимательно изучает подарок в вольере. На другом ролике Катюша грызет морковку и машет в камеру лапкой, а затем радостно тыкается в объектив носом.

Жевание морковки у Катюши как индивидуальный вид искусства, — отметила Светлана Акулова.



На другом видео панда пробует на зуб игрушку и приветствует подписчиков. В четвертом ролике Катюша карабкается по бревнам в вольере и пристает к матери Диндин, пытаясь отобрать у нее бамбук.

Ранее появилось видео, на которое попала игра панды. Медвежонок бегала вдоль стеклянного ограждения перед посетителями зоопарка. После этого Катюша удалилась к небольшому водоему, обустроенному в вольере. Панда помочила лапки и начала бегать вокруг матери.