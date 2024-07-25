В павильоне «Макет Москвы» запустили экскурсию для детей

Юным москвичам расскажут о знаковых объектах столицы, их истории и важности для города.

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Большее количество посетителей павильона «Макет Москвы» составляют дети дошкольного и начального школьного возраста, которые посещают выставку как с семьями, так и в составе организованных групп. Посещение должно быть для детей не только интересным, но и познавательным, для этого сотрудники павильона создали здесь интерактивную экскурсию. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.

Так, юным москвичам расскажут о знаковых объектах столицы, их истории и важности для города, а для более глубокого вовлечения экскурсия подразумевает интересные загадки от сказочного героя — жителя миниатюрной столицы.

Во время экскурсии дети узнают об уникальности интерактивного макета, увидят мультимедийные возможности павильона, которые включают в себя большой экран, многоканальную звуковую систему и многоуровневую систему освещения.

Интерактивная экскурсия по макету столицы в игровом формате познакомит детей с главными составляющими города: Кремлем, реками, парками, вокзалами и многим другим. В конце программы ребят ожидает приятный сюрприз.

Записаться на экскурсию можно группой от 10 человек.

Для более взрослых посетителей в павильоне проводятся тематические аудио- и видеоэкскурсии «Макет Москвы», «Архитектурные стили и зодчие Москвы», «Москва театральная», «Храмы Москвы» и «Москва в кино».

Павильон «Макет Москвы» работает с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника. Посещение и его услуги бесплатные.

Ознакомиться с подробной информацией о павильоне, посмотреть расписание светотехнических шоу и VR-аттракциона, а также записаться на экскурсии можно на сайте и через мобильное приложение «Макет Москвы».