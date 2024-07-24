Москвичам рассказали о погоде на выходных

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала москвичам о погоде на грядущих выходных, 27 и 28 июля. В беседе с РИА Новости она сообщила, что в эти дни воздух прогреется до плюс 25-28 градусов.

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По словам Поздняковой, в выходные дни погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. В субботу возможен небольшой кратковременный дождь, а в воскресенье уже будет без осадков.

Синоптик спрогнозировала, что 27 и 28 июля в столице будет дуть северо-западный ветер без порывов.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в августе в Москве ожидается теплая погода, однако ее омрачит холодный фронт, который пройдет в конце июля.