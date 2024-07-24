Москвичи смогут бесплатно провериться на гепатит 28–31 июля
С 28 по 31 июля Центр молекулярной диагностики (CMD) Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора проводит бесплатное тестирование на гепатит, сообщила пресс-служба организации.
«28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом, который в этом году проходит под девизом: «Принимайте меры. Тестируйтесь, лечитесь, вакцинируйтесь». <…> С 28 по 31 июля все желающие могут бесплатно сдать анализы на гепатиты В и С», – сказали в пресс-службе.
Для участия необходимо записаться на сайте cmd-online.ru.