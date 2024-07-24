Собянин рассказал, какие инновации помогают строить метро

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о технологических инновациях, которые применяют при строительстве и планировании метрополитена.

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В распоряжение метростроевцев поступают самые современные технологии, помогающие решать сложные задачи.

— В числе инноваций — виброгасящие конструкции пути для защиты зданий от шума и вибраций. Информационное моделирование — с ним проводим виртуальное строительство станций.



Это помогает обнаружить и исправить ошибки, которые могут возникнуть при реальном возведении объекта, — рассказал мэр Москвы.

Некоторые станции сооружают по технологии topdown — сверху вниз, ярус за ярусом. Так построена, например, «Нижегородская» Большой кольцевой и Некрасовской линий. Кроме того, при строительстве метро используют щиты-гиганты диаметром 10 метров.

С их помощью прокладывают двухпутные перегонные тоннели, по которым поезда могут ходить сразу в обоих направлениях. Именно такие щиты применялись при строительстве Большой кольцевой и Некрасовской линий.

— Каждый щит по традиции носит женское имя. Его подбирают со смыслом. Например, на новом участке Солнцевской ветки до аэропорта Внуково работала «Наталия» — в честь Наталии Корниенко, которая больше 30 лет служила машинистом на Сокольнической линии метро, — поделился Сергей Собянин.



Диаметр щитов может превышать 10 метров, а вес — несколько сотен тонн. Поэтому на строительную площадку их привозят не целиком, а по частям. Собирают эти сложные конструкции в специальной монтажной камере размером с футбольное поле. Щиты работают круглосуточно. Они прокладывают подземный коридор и укрепляют его, оставляя за собой готовый тоннель.

Рабочим остается положить рельсы. За месяц комплекс проходит примерно 300 метров.