В Москве представят экспозицию о градостроительстве

В Москве представят мультимедийную экспозицию о градостроительстве в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», сообщили в столичном комплексе градостроительной политики и строительства. Мероприятие пройдет с 1 августа по 8 сентября на 30 площадках в разных уголках города, а тематическая выставка разместится в подземном пространстве концертного зала парка «Зарядье».

Посетители смогут оказаться в Москве 2030 года, увидеть, какие новые проекты появятся в столице к этому времени. Гостям покажут уже построенные спортивные комплексы, образовательные учреждения, медицинские объекты, дороги, парки и многое другое.

Мультимедийная экспозиция поможет также познакомиться с современными технологиями в области строительства. Все желающие смогут больше узнать о программе комплексного развития территорий (КРТ), а также попробовать самостоятельно создать город будущего с помощью нейросети.