Москвичей предупредили о появлении соколят на балконах

В июле птенцы сокола пустельги подросли и начинают летать и садиться на балконы жилых домов. Об этом предупредил в беседе с Агентством городских новостей «Москва» руководитель проекта «Орнитарий» Вадим Мишин.

«Это нормальное природное явление. Родители птенцов кормят довольно усиленно, и птенцы зачастую вылетают из гнезда откровенно жирными. Жирному птенцу летать тяжело, хотя он и почти полностью созрел. Но он толстый, и должно пройти некоторое время, прежде чем соотношение массы и экстерьера придет в оптимальную норму для полетов. Поэтому он должен отсидеться», — объяснил специалист.



Он призвал не фотографировать птенцов со вспышкой и не пугать их, а спокойно наблюдать.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках утка вывела птенцов на балконе жилого комплекса.