В Москве День города отметят в этом году 7-8 сентября

В программе будут концерты, конкурсы и мастер-классы, а также благотворительный фестиваль «Добрая Москва», сообщил мэр Сергей Собянин.

По его словам, мероприятия пройдут во всех административных округах столицы, в том числе на праздничных площадках: аллея Космонавтов, Измайловский парк, парк «Печатники», детский ландшафтный парк в Южном Бутове, Центральная площадь в Зеленограде.

Они будут доступны для гуляний 7 сентября с 12:00 до 21:00 и 8 сентября с 15:00 до 20:00.