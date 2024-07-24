Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала июля

Температура воздуха на базовой метеостанции ВДНХ составила +12,4 градуса. Об этом сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на Балчуге столбики термометров минувшей ночью показали +17. В Подмосковье самая холодная погода зафиксирована в Черустях — +7 градусов.

Накануне в Гидрометцентре сообщили, что 24 июля станет самым тёплым днём на этой неделе в столичном регионе. В Москве ожидается до +28, по области — на один градус больше.