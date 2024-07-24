В Москве повысилось качество лечения пациентов с ревматологическими заболеваниями

В столичных медучреждения был внедрен новый подход оказания ревматологической помощи, что заметно повысило качество лечения пациентов. Об этом подробнее рассказала заммэра Анастасия Ракова.

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Она обратила внимание, что лечение данного заболевания считается сложным и требует времени. Кроме того, за пациентами должен постоянно наблюдать врач, добавила она. По словам Раковой, перед консультативно-диагностическими центрами стоит задача провести как можно скорее максимум обследований, в числе которых КТ, МРТ, УЗИ, эхокардиография и другие процедуры.

"Внутри каждого учреждения реализован подход "бесшовного" пути для пациента – от момента первичной диагностики и лечения до диспансерного наблюдения с целью контроля активности заболевания. <...> С момента создания межокружных ревматологических центров врачи провели более 230 тысяч приемов", – добавила она.



Таким образом, практически ушла проблема поздней диагностики заболевания, отметила Ракова.

Кроме того, для лечения теперь применяют таргетные синтетические и генно-инженерные биологические лекарства, которые не приводят к побочным эффектам. В настоящее время такую терапию проходят 5,5 тысячи человек. В каждый из центров за год прикрепились до 7 тысяч граждан.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект будет базовой медицинской технологией в Москве. По словам Сергея Собянина, все московские врачи получат надежных цифровых помощников, которые подскажут оптимальную тактику лечения пациентов.

Также будет внедрен "умный" проактивный подход, в рамках которого ИИ сможет анализировать медкарты пациентов и выявлять риски возникновения заболеваний, "подсвечивая" их медикам.