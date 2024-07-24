В Москве появятся проспект Славского и улица Лиозновой

Проектируемые проезды и безымянный объект улично-дорожной сети получили новые наименования. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

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Проектируемым проездам № 7160, 7161 и 7163, расположенным в районе Щербинка в ТиНАО, присвоено наименование «Проспект Славского». Проспект назван в честь Ефима Славского (1898–1991), государственного деятеля, специалиста в области цветной металлургии, руководителя советской атомной промышленности и одного из руководителей проекта по созданию советского ядерного оружия.

Кроме того, в состав новой улицы включен участок улично-дорожной сети, называвшийся ранее Новотроицким шоссе. Таким образом, проспект Славского пройдет от Калужского шоссе до границ города Подольска вблизи проспекта Юных Ленинцев. Его общая протяженность составит около 16,5 километра.

Безымянному объекту улично-дорожной сети, расположенному в Краснопахорском районе в ТиНАО, присвоено наименование «Улица Лиозновой» в память о Татьяне Лиозновой (1924–2011), кинорежиссере, сценаристе и педагоге, народной артистке СССР. Новая улица будет располагаться от Калужского шоссе до границ 105-го квартала по территории кинопарка «Москино» в Красной Пахре — крупнейшей площадки для проведения натурных съемок под открытым небом.