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Вильфанд спрогнозировал резкое похолодание в столице

Погода в столичном региона значительно изменится на следующей неделе, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он уточнил, что похолодает, возможны дожди, пишет «Интерфакс».

Москвичей предупредили о резком похолодании
© РИА Новости

Метеоролог пояснил, что до конца недели ожидается «комфортная, симпатичная» погода, но в понедельник, 29 июля, температура понизится на 6-7 градусов. Столбики термометров будут колебаться от +18° до +22°.

Такой температурный фон сохранится до середины следующей недели, отметил Вильфанд. Он добавил, что в первые дни августа погода особо не изменится.

«Наиболее заметные осадки пройдут в понедельник, в последующем тоже будут осадки, но не такие сильные. Но самое главное будет облачная погода», — уточнил метеоролог.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в выходные на центральные области России устремит взгляд западный антициклон.

По ее словам, произойдет смена воздушной массы на более теплую, температура воздуха вновь окажется выше нормы на 1-2 градуса. Вместе с тем, констатировала она, на следующей неделе погода испортится: температура воздуха понизится, пройдут дожди.

Новости Москвы
Александр Шувалов
Роман Вильфанд
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