Москвичей предупредили о резком похолодании

Погода в столичном региона значительно изменится на следующей неделе, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он уточнил, что похолодает, возможны дожди, пишет «Интерфакс».

Метеоролог пояснил, что до конца недели ожидается «комфортная, симпатичная» погода, но в понедельник, 29 июля, температура понизится на 6-7 градусов. Столбики термометров будут колебаться от +18° до +22°.

Такой температурный фон сохранится до середины следующей недели, отметил Вильфанд. Он добавил, что в первые дни августа погода особо не изменится.

«Наиболее заметные осадки пройдут в понедельник, в последующем тоже будут осадки, но не такие сильные. Но самое главное будет облачная погода», — уточнил метеоролог.



Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в выходные на центральные области России устремит взгляд западный антициклон.

По ее словам, произойдет смена воздушной массы на более теплую, температура воздуха вновь окажется выше нормы на 1-2 градуса. Вместе с тем, констатировала она, на следующей неделе погода испортится: температура воздуха понизится, пройдут дожди.