Москвичей предупредили о шаровых молниях

Академик РАН и председатель совета по шаровой молнии Владимир Бычков заявил, что редкое природное явление может появиться в Москве из-за частых гроз. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».

По словам Бычкова, за первые два месяца лета в России уже зафиксировали 10 шаровых молний. При этом академик заявил, что каждый год в Москве фиксируют 2-3 случая, но этим летом в столице обошлось без шаровых молний.

«Чем чаще появляются молнии в природе — тем больше вероятность появления шаровых молний. Чаще всего их можно встретить в конце июня и в середине августа», — заявил он



Источник также сообщает, что обезопасить себя от шаровых молний можно с помощью нескольких простых рекомендаций — закрывать все окна и двери во время грозы, не пользоваться телефоном и самокатом в непогоду, а также выбирать зонт без металлических спиц и ручки. При этом, если же шаровая молния все же попала в комнату, источник советует «сидеть спокойно и не привлекать ее внимание».

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