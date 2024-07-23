Стало известно имя детеныша ленивца в Ленинградском зоопарке

В Ленинградском зоопарке выбрали имя детенышу ленивца, который родился 2 марта текущего года, сообщила пресс-служба учреждения в своем Telegram-канале. Сотрудники зоопарка остановились на имени Мокко.

Традиционно зоопарк объявил конкурс среди посетителей на лучшее имя, которые оставляли свои пожелания в комментариях. Отмечается, что к пятнице, 19 июля, было предложено свыше 1,5 тысячи вариантов, часть из них представляла названия фруктов и десертов, часть — производные от имен родителей, — Ирвина и Сони.

Не обошлось без известных ленивцев — героев мультфильмов — Сида и Блица. И куда же без Лени! Киперы определили шесть лучших вариантов, написали их на дольках яблока и предоставили финальный выбор главе семейства ленивцев Ирвину. Теперь малыша зовут Мокко, — сказано в сообщении зоопарка.

Ранее сообщалось, что в парке «Зубровник», расположенном под Санкт-Петербургом, у зубробизонов родились два малыша. Маленькие животные уже окрепли и осваиваются на территории питомника, наслаждаясь теплом и солнцем. Отмечалось, что новорожденные оказались самками. Роды принимали сотрудники городской ветслужбы. Отцом семейства стал бык Яшка.

До этого в Мариупольском зоопарке тигрята впервые вышли к людям. Животные появились на свет 5 февраля. Им уже дали имена: мальчика назвали Тесеем, а двух девочек — Клепой и Маркизой. Они уже подросли и с интересом изучают все вокруг, играют друг с другом и знакомятся с сотрудниками зверинца.