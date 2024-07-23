Штаб общественной поддержки «ЕР» открылся в Москве

Московская «Единая Россия» открыла штаб общественной поддержки, его работа позволит сформировать будущую программу партийцев – членов участников команды мэра Москвы, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Работа штаба началась с первого заседания программной комиссии. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников сообщил, что программа московского отделения «Единой России» должна быть сформирована к августовскому этапу 30-й конференции московского городского реготделения «Единой России».

В ближайшее время пройдет несколько заседаний программной комиссии по разным тематикам. В них примут участие члены команды мэра. В народной программе «Единой России» будет несколько разделов, посвященных развитию социальной сферы, транспорта, инфраструктуры ЖКХ, благоустройству, развитию городской среды, культурным и гуманитарным проектам.

Отвечать за разработку тематических блоков программы будут профессионалы из разных отраслей, объединившие силы в составе команды мэра: лидер фракции «Единая Россия» в Мосгордуме Степан Орлов, глава московского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов, депутат Мосгордумы Лариса Картавцева, Герой России, летчик-космонавт Антон Шкаплеров, директор центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова, руководитель НКО «Центр добрых дел» Сабина Цветкова и генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова.

Москвичи могут направить свои предложения в народную программу в штаб общественной поддержки, который ведет работу в здании исполкома московской «Единой России». В свою очередь руководитель исполкома Максим Руднев уточнил, что сбор наказов для программы ведут все местные и первичные отделения «Единой России» в Москве. Оставить наказ можно дистанционно – на сайте штаба (ерпрограмма.москва), а также отправить по электронному адресу nakaz@mos-partya.ru.

Программа позволит дополнить и актуализировать народную программу, которая реализуется с 2021 года при поддержке программы мэра «Мой район». Степан Орлов добавил, что осенью фракция «Единой России» учтет наказы москвичей во время работы над законопроектом о бюджете города Москвы на 2025–2027 годы.