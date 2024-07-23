В Московском зоопарке умер жираф Самсон

В Московском зоопарке умер легендарный жираф Самсон. Об этом пишет в Telegram-канале пресс-служба учреждения.

В пресс-службе пояснили, что полное его имя было — Самсон Гамлетович Ленинградов. Он скончался за две недели до своего 31-го дня рождения.

Специалисты уточнили, что в природе жирафы живут в среднем 10-15 лет, в зоопарках — до 25 лет. 30 лет для этих животных — это «как 100 лет для человека».

«Его знали все: взрослые и дети, жители Москвы и других городов России. Красивый и необычайно величественный — он был любимцем абсолютно у каждого посетителя», — отметили в зоопарке.



Самсон приехал в Москву в 1994 году из Петербурга. Его разместили в старейшем здании, построенном в 1892 году для травоядных.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова разместила в своем канале видео, на кадрах которого Самсон спокойно и немного отрешенно смотрит на посетителей.

Комментаторы заметили, что сначала приходили к Самсону с детьми, потом с внуками. Он был очень красивым и грациозным.

«Эти глаза! Помню, когда сына первый раз привели в зоопарк, самым ярким его впечатлением были ресницы Самсона. [Это был] 1996 год», — заметили посетители.



Пользователи напомнили, что во время пандемии коронавируса жираф был в депрессии из-за отсутствия посетителей и все работники зоопарка постоянно навещали животное.