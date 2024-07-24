С момента запуска Московских центральных диаметров (МЦД) пассажиры совершили миллиард поездок. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Миллиард поездок совершили пассажиры на МЦД с момента запуска. С 2019 года в городе работают первый и второй диаметры, с 2023 года – третий и четвертый. За это время: МЦД-1 перевез 360 млн человек; МЦД-2 – 460 млн; МЦД-3 – 116 млн; МЦД-4 – 64 млн», – написал мэр.



Он отметил, что самые популярные станции диаметров: «Одинцово», «Славянский бульвар» и «Савеловская» – на МЦД-1; «Царицыно», «Подольск» и «Нахабино» – на МЦД-2; «Выхино», «Зеленоград-Крюково» и «Электрозаводская» – на МЦД-3; «Железнодорожная», «Курская» и «Нижегородская» – на МЦД-4.