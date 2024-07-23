Губернатор Воробьев рассказал о приоритетных проектах в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность индустриальных парков и терминально-логистических центров для развития региона. Он отметил, что эти проекты являются одними из самых значимых и приоритетных для Подмосковья.

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В качестве примера губернатор привел индустриальный парк «Есипово», который в будущем планирует выпускать до 100 тысяч автомобилей ежегодно. Особое внимание также уделяется терминально-логистическим центрам «Белый Раст» в Дмитрове и «Селятино» под Наро-Фоминском.

Последний проект реализуется совместно с Китаем и Казахстаном.Воробьев подчеркнул, что логистические центры демонстрируют значительный рост (30-35 процентов в год) и обеспечивают удобную инфраструктуру для активной торговли.

Помимо этого, на совещании с заместителем председателя Правительства РФ Дмитрием Григоренко и министром цифрового развития Максутом Шадаевым, обсуждался перевод квитанций за ЖКУ и газовых договоров в электронный формат. Это позволит жителям Подмосковья избавиться от очередей и необходимости искать потерянные документы, рассказали в интервью 360.ru.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что более 180 образовательных учреждений появится в Москве благодаря программе КРТ.