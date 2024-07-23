На этой неделе москвичей ждет комфортная погода. В центре погоды «Фобос» отмечают, что во второй половине прошлой недели столица попала под влияние холодного фронтального раздела, а затем — малоподвижного циклона, которые стали причиной практически ежедневных грозовых дождей и вернули температуру в рамки климатической нормы — в выходные днем термометры показывали +23…+25 градусов. Подробнее о погоде до конца недели — в материале «Вечерней Москвы».

В понедельник циклон покинул регион и, уходя на юго-восток, затянул за собой массы прохладного воздуха.

— Начиная с сегодняшнего дня управление погодой перешло в руки погожего антициклона. Он рассеет облака и прекратит дожди. А это позволит температуре подрасти до +24…+26 градусов, — рассказали в центре погоды «Фобос». — Солнечная и сухая антициклональная погода задержится как минимум до конца рабочей недели. При этом к среде температура подрастет до +26…+28. То есть она будет на 2–3 градуса теплее положенного.



Жаркие «тропические» ночи потихоньку ушли. В темное время суток, которое, к слову, становится все продолжительнее, воздушные массы будут остывать до +12…+17 градусов.

Тем не менее положительная температурная аномалия, которая к началу заключительной декады июля составляет почти 4 градуса, еще немного подрастет.

У жителей столицы еще будет время насладиться всеми прелестями теплого солнечного лета.

Подробным прогнозом на ближайшие дни поделился и Гидрометцентр России. Согласно данным ведомства, в среду, 24 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в Москве +11...+13, днем +26...+28. Ветер северо-восточный, 5–10 метров в секунду.

В четверг, 25 июля, переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, температура +14...+16 градусов. Днем местами кратковременный дождь, +25...+27 градусов. Ветер северный, 5–10 метров в секунду.

В пятницу и субботу, 26 и 27 июля, переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, ночью +11...+16, днем +23...+28, ветер переменных направлений, 2–7 метров в секунду. Синоптики подчеркивают, что официальный прогноз на следующий месяц пока не составлен. Однако на первые дни августа прогнозы уже дают.