В Москве прошли фестиваль «Вкус лета» и Премия «Здоровое питание»

20-21 июля в «Три вокзала. Депо» прошел фестиваль «Вкус лета» – событие, которое объединило разные поколения и погрузило всех в атмосферу здорового и активного образа жизни.

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На протяжении двух дней фестиваля каждый, независимо от возраста, смог найти активность по душе и интересам: от выступления известных артистов, участия в открытых тренировках и мастер-классах до погружения в гастрономическое путешествие. Помимо разнообразных спортивных, образовательных, развлекательных, творческих активностей, гости фестиваля принимали участие в грандиозном розыгрыше от партнеров.

В этом году оргкомитет фестиваля расширил границы проекта и провел двухдневное мероприятие, одним из ключевых элементов которого стала торжественная церемония вручения Премии «Здоровое питание».

Компании-лидеры, которые внесли значительный вклад в продвижение принципов здорового питания, стали лауреатами. В их числе Эконад® полезный лимонад, бренд органических и премиальных продуктов Углече Поле, ООО «Делонги», ООО «Шишкин Лес Торг», Владкон, ООО «Вкусный продукт» ТМ «Пиканта», Кулинарная лавка Братьев Караваевых, ООО «МейТан», NL International, АО «Сады Придонья», АО «ОРЕХПРОМ», бренд «Я люблю готовить», сеть гипермаркетов «Глобус», ООО «БОМББАР», Агрохолдинг «СТЕПЬ», ООО «Белёвская пастила», бренд Ultrabalance, Isey Skyr, сеть АЗС «Татнефть», ООО «БиоФудЛаб» Bite&Bity, ООО «Эста» ТМ «33 пингвина», ООО «АЙ ТАБ», ООО «Дальпромрыба», Mriya Resort & SPA, ООО «ФУД МИЛК».

Здоровое питание – основа благополучия и высокого качества жизни. Именно поэтому оргкомитет Премии активно поддерживает инициативы, направленные на формирование осознанного отношения к питанию и здоровью.

«Здоровое питание сейчас – это не просто тренд и стиль жизни для многих людей. Как машина любит качественное топливо, так организм человека позитивно реагирует на вкусное и здоровое питание, даря силы и эмоции для покорения всех вершин. Бренд Братья Караваевы – часть экосистемы Нефтьмагистраль, и вот уже 17 лет мы кормим наших гостей вкусной здоровой едой и заправляем качественным топливом. Победа в Премии «Здоровое питание» – подтверждение качества нашего продукта», – прокомментировала победу заместитель операционного директора Кулинарной лавки Братьев Караваевых Екатерина Кисенко.



«Правильное питание – это не диета и различные ограничения, а образ и философия жизни. Оно не означает лишения себя удовольствий, а подразумевает осознанный выбор продуктов, которые приносят пользу организму. Выбор продукции от бренда органических и премиальных продуктов «Углече Поле» – это тоже осознанный выбор», – поделилась директор департамента по стратегическому маркетингу, к.э.н., группа компаний Агранта (бренд «Углече поле») Анна Хворостяная.



Получение Премии в области правильного питания является важным показателем опыта, успешной работы и удовлетворенности потребителей. Как отметил первый Заместитель Генерального Директора ООО «Шишкин Лес Торг» Михаил Федосов: «Фраза «ты есть то, что ты ешь» принадлежит древнегреческому врачу и философу Гиппократу, а мы уверены: «ты то, что ты пьешь, ведь человек на 90% состоит из воды». Победа в Премии «Здоровое Питание» для нас, как предприятия, в первую очередь свидетельствует о том, что мы делаем качественный продукт, который находит отклик не только вот уже более четверти века в сердцах своих покупателей, но и получает наивысшую оценку экспертов».

«ТМ «Пиканта» про вкус и пользу овощной консервации и соусов, про объединение абсолютно разных людей в одном большом и важном деле – создании натуральной и качественной продукции. Мы благодарны покупателям за любовь к нашим продуктам и Премии «Здоровое питание» за высокие оценки наших достижений!» – сказала руководитель департамента маркетинга ООО «Вкусный продукт», ТМ «Пиканта» Екатерина Мамонтова.