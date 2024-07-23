Девять медленных зон для электросамокатов ввели на востоке столицы

В Восточном административном округе Москвы ввели девять медленных зон для электросамокатов. Об этом во вторник, 23 июля, сообщила советник руководителя департамента транспорта столицы Сабина Цветкова.

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— Очень приятно, что сами жители оказали такое неравнодушие, собрали 6 тысяч подписей. Девять зон введены и там не более 15 километров в час, самокаты автоматически сбрасывают скорость, как только оказываются на этих зонах. Очень приятно, что гармония наконец-то наступила среди тех, кто отдыхает, и теми, кто пользуется самокатами, — подчеркнула Цветкова.



Медленные зоны распространяются на пешеходные дорожки в парках и скверах, местах отдыха, где гуляют дети и пожилые люди, передает агентство городских новостей «Москва».

Вице-президент Движения автомобилистов России, почетный адвокат РФ Леонид Ольшанский предложил запретить движение самокатов в скверах, парковых зонах, на детских площадках. Он отметил, что до семи лет ребенок должен ездить на самокате только в присутствии взрослых, а после 14 лет — по тротуарам и только потом по крайней полосе.

До этого стало известно, что специальные скауты от сервиса кикшеринга «Яндекс Go» будут фиксировать нарушения ПДД и предупреждать о штрафах пользователей электросамокатов. За первую неделю в Некрасовке выписали уже 300 таких штрафов.