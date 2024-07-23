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Девять медленных зон для электросамокатов ввели на востоке столицы

В Восточном административном округе Москвы ввели девять медленных зон для электросамокатов. Об этом во вторник, 23 июля, сообщила советник руководителя департамента транспорта столицы Сабина Цветкова.

Девять медленных зон для электросамокатов ввели на востоке столицы
© Вечерняя Москва
— Очень приятно, что сами жители оказали такое неравнодушие, собрали 6 тысяч подписей. Девять зон введены и там не более 15 километров в час, самокаты автоматически сбрасывают скорость, как только оказываются на этих зонах. Очень приятно, что гармония наконец-то наступила среди тех, кто отдыхает, и теми, кто пользуется самокатами, — подчеркнула Цветкова.

Медленные зоны распространяются на пешеходные дорожки в парках и скверах, местах отдыха, где гуляют дети и пожилые люди, передает агентство городских новостей «Москва».

Вице-президент Движения автомобилистов России, почетный адвокат РФ Леонид Ольшанский предложил запретить движение самокатов в скверах, парковых зонах, на детских площадках. Он отметил, что до семи лет ребенок должен ездить на самокате только в присутствии взрослых, а после 14 лет — по тротуарам и только потом по крайней полосе.

До этого стало известно, что специальные скауты от сервиса кикшеринга «Яндекс Go» будут фиксировать нарушения ПДД и предупреждать о штрафах пользователей электросамокатов. За первую неделю в Некрасовке выписали уже 300 таких штрафов.

Новости Москвы
Леонид Ольшанский