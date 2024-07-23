Завершился отбор участников первого сезона проекта «Искусство в метро»

Закончился отбор участников на конкурс «Искусство в метро», открывшийся в апреле этого года. Об этом во вторник, 23 июля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, для участия в проекте заявки подали более 420 желающих.

— Московский метрополитен — сам по себе масштабное произведение искусства, и мы уверены, что он вдохновит художников на создание талантливых работ, — рассказал Ликсутов.



Конкурс проходил в два этапа. Участников, прошедших во второй сезон проекта, ожидал второй сезон, в котором им предстояло лично встретиться с экспертами. Отбор прошли более 200 деятелей искусства. Они уже получили доступ к площадкам на территории метрополитена, передает официальный сайт мэра Москвы.

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