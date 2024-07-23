Торжественная встреча ветеранов ВМФ пройдет в Музее Победы

25 июля в Музее Победы состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню Военно-морского флота. Участниками встречи станут более 120 человек. Среди почетных гостей — заместитель начальника Национального центра управления обороной РФ вице-адмирал Виктор Калганов, 1-й заместитель начальника Главного штаба ВМФ вице-адмирал Юрий Кайсин, начальник Управления разведки ВМФ РФ вице-адмирал Владимир Федоров, а также ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, военной службы и труда.

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— Цель мероприятия — сохранение исторической памяти, формирование уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе сохранение памяти о Великом подвиге народа в годы Великой Отечественной войны, — отметили организаторы.



Перед участниками встречи выступят заместитель Главнокомандующего ВМФ РФ по боевой подготовке вице-адмирал Николай Михеев с докладом «Боевой путь Российского ВМФ и задачи на современном этапе», вице-адмирал Владимир Федоров, председатель ветеранской организации Морского и Речного флота Юрий Михайлов, а также заместитель председателя Совета ветеранов КЧФ Александр Яковлев.

В завершение встречи для гостей мероприятия состоится благотворительный концерт. На сцене выступят вокалисты Сергей Орлов и Юрий Шеврин.