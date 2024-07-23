В ТиНАО будет построен мясоперерабатывающий комплекс

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что город выделил инвестору более 13 гектаров земли в ТиНАО по ставке один рубль в год для строительства производственного комплекса с распределительным цехом площадью более 100 тысяч квадратных метров.

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Объект появится в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

«По льготной ставке один рубль в год город предоставил участок в районе Краснопахорский Останкинскому мясоперерабатывающему комбинату. Компания планирует инвестировать в проект 12 млрд рублей», — заявил Ефимов.



Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что это четвёртый инвестор, которому город предоставил участок по льготной ставке в составе будущего пищевого кластера в районе Краснопахорский.

Ранее три компании уже получили 63 гектара земли для строительства производственных зданий общей площадью 414 тысяч квадратных метров.

В возводимом в ТиНАО крупном пищевом кластере будет размещено несколько промышленных предприятий.

«Земельные участки для них город предоставляет по льготной ставке, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Так, компания локализует производственный комплекс, в котором предусмотрен единый распределительный центр мясоперерабатывающего комбината с цехом порционной нарезки. Там смогут трудоустроиться 1,5 тысячи человек», — уточнил он.



Отмечается, что Москва продолжает развивать кластерный подход для развития индустриального сектора столичной экономики и активно поддерживает инвесторов, которые размещают производственные площадки на территории города.

С 2022 года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина для локализации промпредприятий инвесторы могут получить землю за 1 рубль в год в рамках масштабных инвестиционных проектов.