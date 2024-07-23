Cиноптик рассказал о повышении температуры в Москве

Жителей столичного региона во вторник, 23 июля, ожидает постепенное повышение температуры. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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В течение дня воздух прогреется до 23–25 градусов в городе, а в области будет колебаться в диапазоне от 21 до 26 градусов. Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 747 миллиметров ртутного столба. Ветер ожидается северо-восточный с порывами до 4–9 метров в секунду, говорится на сайте «Метеовести.ру».

Около 20 процентов от месячной нормы осадков выпало в Москве и окрестностях за прошедшие сутки. Об этом 22 июля сообщил синоптик Евгений Тишковец.

Ранее в этот же день главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в начале августа воздух в Москве может прогреться до 30 градусов. Первые дни месяца будут довольно теплыми.

На этой неделе в столичном регионе ожидается дождливая погода. При этом температура воздуха будет близка к климатической норме. Отмечается, что погода всю неделю будет неустойчивой.