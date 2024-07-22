Около 1/5 от месячной нормы осадков выпало в Москве и окрестностях в понедельник, 22 июля, передает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Так, на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировали 5 миллиметров дождя, на Балчуге – 9 миллиметров, а в Тушине – 18 миллиметров. При этом на метеостанции Толстопальцево выпало 17 миллиметров осадков, а на Подмосковная – 20 миллиметров.

21 июля в центре Москвы выпало около 25% от месячной нормы осадков. На опорной столичной метеостанции ВДНХ выпало 3 миллиметра, в Тушине – всего 0,3 миллиметра, МГУ – 0,6 миллиметра.

При этом сухая погода установится в столице после понедельника, 22-го числа. С 23 июля солнечная погода будет периодически сменять облачность, а прохладные воздушные массы будут двигаться с северо-востока. Воздух в Москве будет прогреваться до комфортных 24–26 градусов.