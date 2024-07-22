В Москве выпустили «Тройку» с картинами военных художников

В Департаменте транспорта Москвы рассказали о совместном выпуске со Студией военных художников имени М. Б. Грекова транспортных карт «Тройка».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Шесть тематических карт с картинами военных художников изготовлены к 90-летнему юбилею творческого объединения.

«Тройки» можно приобрести на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская» Московского метрополитена.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству станции «Рублёво-Архангельское», которая войдёт в состав одноимённой линии столичного метрополитена.