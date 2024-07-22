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Акцию «Ночь в парке» в Подмосковье посетили 45 тысяч человек

В Министерстве культуры и туризма Московской области заявили, что акцию «Ночь в парке» посетили 45 тыс. человек.

Акцию «Ночь в парке» в Подмосковье посетили 45 тысяч человек
© РИА Новости

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на ведомство.

Для гостей были подготовлены арт-выставки современных художников, огненные и световые шоу, концерты, дискотеки, танцевальные баттлы, выступления артистов.

Уникальную программу подготовил каждый парк области.

Ранее в Самаре анонсировали программу «ВолгаФеста», который состоится на старой набережной с 26 августа по 1 сентября.

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