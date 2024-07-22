Семь тысяч москвичей получили баллы акции «Активное лето»

В летней акции проекта «Активный гражданин» уже приняли участие семь тысяч человек. Они поделились своими впечатлениями о мероприятиях на площадках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» и получили по 300 городских баллов. Эти баллы можно использовать для оплаты товаров и услуг партнеров сайта «Миллион призов», а также для поддержки различных благотворительных фондов и организаций.

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Для участия в розыгрыше москвичам необходимо оценить мероприятия фестиваля по пятибалльной шкале, используя QR-коды, размещенные на информационных стелах площадок. Для этого нужно быть зарегистрированным в проекте «Активный гражданин» и иметь стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru, передает официальный сайт мэра Москвы.

Отбор участников на номинацию «Арт. Бульвар» открытого конкурса граффити «СТЕНЫ» проходит в столице. Финалисты смогут расписать одну из десяти специальных стен на Тверском бульваре. Каждая заявка должна содержать эскиз на тему «Лета в Москве» и описание проекта. Подготовить макеты нужно до 21 июля. Когда выставка полотен будет сформирована, все экспонаты сфотографируют, а снимки опубликуют на портале «Активный гражданин».