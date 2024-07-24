На 40 процентов выполнены работы по реабилитации парка "Москворецкий"

Проект по экологической реабилитации части территории природно-исторического парка "Москворецкий" ведут специалисты Комплекса городского хозяйства. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

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Работы идут на участке набережной от МКАД до Строгинского моста, также приводят в порядок набережные Большого и Малого Строгинских затонов, участок между улицей Твардовского и Туркменским проездом. Доступ к береговой линии, где проводятся работы, сейчас частично ограничен. Как уверяет заместитель мэра, мероприятия не затрагивают заповедные участки, памятники природы и другие ценные озелененные территории. На этих пространствах ремонтируют уже существующие детские, спортивные площадки и места тихого отдыха.

"В рамках проекта на участке от МКАД до Строгинского моста сделаем новую зону отдыха с качелями и лавочками с навесами у западного входа в парк. Рядом с поисково-спасательной станцией "Кировская" обустроят спортивную площадку для игры в волейбол и занятий воркаутом", - рассказал Петр Бирюков.



В других частях парковой набережной и на территории затонов организуют многофункциональные спортивные площадки и зоны с силовыми тренажерами. Отдельно стоящие детские площадки превратят в современные игровые зоны, интегрированные в природную среду. Изменится и пляжная зона. К ней сделают удобный подход, обновят речной песок, поставят раздевалки и шезлонги. В видовых точках сделают смотровые площадки. Появится в парке экомаршрут. Заменят освещение, а проложенные горожанами тропы превратят в удобные дорожки.