В ближайшие часы и до конца дня в столичном регионе ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы. Вечерняя Москва

Москвичей призвали быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины. Москва24

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал, что самым теплым днем на этой неделе в Москве станет среда, 24 июля. Воздух прогреется до 28 градусов Цельсия. К концу недели жара немного спадет, подчеркнул синоптик. Lenta.ru