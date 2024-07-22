Международная неделя кино состоится в Москве

Мероприятие пройдёт с 23 по 28 августа. В нём примут участие представители индустрии более чем из 40 стран мира, в том числе Китая, Турции, Ирана, Египта и Таиланда. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

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«Это будет одно из самых масштабных культурных событий года. К нему присоединится 100 площадок — почти 30 городских и частных кинотеатров, парки, музеи, арт-пространства и гостиницы. Ежедневно можно будет посетить порядка 200 мероприятий», — сообщила она.



Москвичей и гостей столицы ждут экскурсии, мастер-классы и концерты. Всего запланировано свыше 300 кинопоказов для людей всех возрастов. В частности, будут показаны произведения китайских режиссёров, среди которых «Я помню», «Шаг к мечте» и «Король неба», а также индийская мелодрама «Заметки о жизни» и иранская драма «Коммивояжер».

Кроме того, будет возможность посмотреть фильмы на необычных локациях. Среди них открытые бассейны и крыши отелей. Отмечается, что Московская международная неделя кино организована столичным Департаментом культуры в рамках проекта «Москва — город кино».