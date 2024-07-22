Такси на микроавтобусе из Кемерово в Новосибирск: удобный способ путешествия

Уже более 1800 электробусов обслуживают столичные маршруты. В будние дни пассажиры совершают на них свыше 600 тысяч поездок, что на 100 тысяч больше, чем в начале года. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Первые московские электробусы вышли на маршруты города в 2018 году. За это время они перевезли почти 500 миллионов пассажиров. Мы переходим на экологичный транспорт для повышения качества обслуживания пассажиров, как поручил Сергей Собянин», — отметил Максим Ликсутов.



Москва находится в числе мировых лидеров по развитию и использованию электротранспорта и занимает первое место в Европе по числу электробусов. Они обслуживаются по контрактам жизненного цикла. Это значит, что поставщик несет полную ответственность за техническую исправность каждой машины в течение 15 лет с момента передачи в парк Мосгортранса.

С 2022 года в город поставляют электробусы улучшенной комплектации. От более ранних их отличает ряд преимуществ, в том числе адаптивное освещение салона — оно меняется от холодного к теплому в 14:00 для комфорта пассажиров. Помимо этого, передний указатель маршрута стал больше на 18 процентов (теперь он более заметен издалека), электроотопитель салона не влияет на окружающую среду и позволяет поддерживать оптимальную температуру, а запас хода увеличен с 40–50 до 80 километров: электробус после подзарядки проходит больший путь, при этом вес машины остался прежним.

В этом году ПАО «КамАЗ» и ООО «ЛиАЗ» начали поставлять в столицу машины в обновленном дизайне.

Инновационный транспорт обслуживают на девяти площадках. В 2022 году в ТиНАО открылся первый в России и крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Экологичные машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». С его появлением электробусы стали курсировать по маршрутам почти в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023-го заработал третий парк электробусов — «Салтыковка». Он обслуживает маршруты на востоке города.

Замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. Поездки по городу становятся более комфортными благодаря плавному ходу и отсутствию шума. В салоне установлены зарядные порты для гаджетов и медиаэкраны. Электробусы подходят всем горожанам, поскольку в них есть откидная аппарель, кнопки вызова водителя для маломобильных пассажиров, накопительная площадка для колясок и велосипедов.

С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры еще большее число экологичного транспорта выйдет на маршруты.