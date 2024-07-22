В Москве пройдет масштабная выставка столичного образования

В Москве в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» откроется площадка технологий и инноваций в образовании и других отраслях социальной сферы. Как рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова, площадка будет работать в Гостином дворе.

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«Посетители экспозиции смогут протестировать профессии будущего, вступить в схватку с искусственным интеллектом, сдать демоверсию вступительных экзаменов. Здесь же можно будет познакомиться с 170 популярными направлениями столичных колледжей», — отметила вице-мэр.



По ее словам, одно из ключевых направлений в трансформации среднего образования Москвы — взаимодействие с ведущими работодателями города и модернизация учебных программ. Такой подход позволяет гарантировать будущим специалистам трудоустройство в лучших компаниях.

«Москва разрушает все стереотипы о системе среднего профессионального образования. Современные колледжи — это прогрессивные образовательные центры, где студенты получают актуальные знания и реализуют смелые идеи, — добавила Ракова. — Передовые лаборатории, сотрудничество с ведущими компаниями и практическое обучение превращают колледжи в инновационные площадки, и именно это мы хотим показать гостям форума».



В выставочном пространстве «Проспект знаний» и «Квартал профессий» все желающие смогут ознакомиться с востребованными IT-специальностями, а также узнать, кто такие цифровые лингвисты и генные инженеры съедобных технологий, зачем эмоциям собственный дизайнер и где учат на молекулярного диетолога или киберследователя. Там же москвичи смогут узнать все необходимое о поступлении в столичные колледжи.

Кроме того, в симуляционном центре колледжей преподаватели и студенты покажут работу цифрового модельера — специального 3D-сканера, который позволяет дизайнерам одежды работать с аватаром человека без примерок.

Экспозиция технологий и инноваций в образовании будет работать с 1 августа до 8 сентября.