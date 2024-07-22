Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что сегодня в Москве и Подмосковье ожидается самый холодный день июля. Температура воздуха в регионе будет от +18 до +23 градусов. Об этом синоптик сообщил в Telegram-канале.

«Сегодня столичный регион окажется под влиянием атмосферного фронта, неторопливо смещающегося с севера на юг. Он станет причиной преимущественно облачной погоды, вызовет кратковременные дожди, местами ливневого характера с грозами, что заметно ограничит дневной прогрев, и температура окажется на 2-3° ниже климатической нормы», - отметил Леус.



В Москве ожидается от +20 до +22 градусов, а в Подмосковье – от +18 до +23 градусов. Ветер будет северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет и составит 746 мм ртутного столба, что около нормы. Во вторник без осадков и до +25 градусов.