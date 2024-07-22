Столица субтропиков: как изменится климат в Москве в ближайшие десятилетия

Москва по климату станет похожа на Краснодар. Эколог Мэтью Фицпатрик из Университета Мэриленда (США) составил карту из 40 тысяч населенных пунктов с описанием их погодных условий к 2080 году. Столица России, согласно прогнозу, по климату приблизится к зоне субтропиков. Процесс уже идет. Среднегодовая температура в столице за последние 45 лет выросла на 3,3 градуса. Как город сегодня адаптируется к глобальному потеплению, что уже сделано и что планируется — в материале «Вечерней Москвы».

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Климат в столице становится теплее. Волны жары, как, например, в июле, будут случаться все чаще. Система, составленная экологом Мэтью Фицпатриком, не просто сообщает данные, а приводит конкретное сравнение. Например, Москва через 55 лет климатически будет напоминать юг России. Так, по прогнозам ученого, среднегодовая температура в столице вырастет с +6,8 до +12,7 градуса. А средняя температура июля — с +19,7 до +23,8 градуса. В январе же будет не –6,2 градуса, как сейчас, а +0,6 градуса. Это значит, что зимы, вероятнее всего, станут слякотными и бесснежными. И это не фантазии, процесс запущен.

Строго на юг

С прошлого года Москва официально перешла на новые климатические нормы. Так, например, за период 1961–1990 годов средняя температура января составляла –9,2, а за период 1991–2020 годов –6,2 градуса. То есть в январе стало теплее на три градуса. По нормам 1961– 1990 годов с такой температурой января, как за последние 30 лет, Москва оказалась как бы километров на 300–350 южнее!

— Согласно прежним нормам, климатическая весна приходила в Москву 27 марта. С этого дня начинался устойчивый переход на среднесуточную температуру выше нуля, — рассказывает специалист центра «Фобос» Михаил Леус. — Теперь же, после подсчета данных за последние треть века, выяснилось, что эта дата сместилась. Климатическая весна приходит обычно в Москву уже 20 марта, на неделю раньше.



Теплее стало и летом. Средняя температура июля за 30 лет выросла на 1,6 градуса, августа — на 1,3, и июня на 0,8 градуса. По сути Москва постепенно «переезжает» на юг.

— Глобальное потепление не выдумка экологов, оно реально существует, — рассказывает профессор кафедры метеорологии и климатологии МГУ, доктор географических наук, профессор РАН Дарья Гущина. — Причем в Северном полушарии, т.е. у нас, теплеет значительно быстрее, чем в Южном и в районе экватора. Второй момент: каждый город — остров тепла. Здесь много крыш, стен зданий, асфальта, которые накапливают тепло, а потом его отдают. Поэтому чем больше город, тем он теплее окружающей его местности. А Москва — город огромный, один из крупнейших в мире. В силу этого в Москве теплеет быстрее, чем, скажем, в Дмитрове или Сергиевом Посаде.



Сегодня пекло, завтра — ливень

Замдиректора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов пояснил, что потепление климата, увы, не так безобидно, как кажется.

— Москва, например, все чаще сталкивается с волнами жары. А жара, в свою очередь, увеличивает влажность воздуха: активно испаряется вода из рек, озер, прудов и т.д. В какой-то момент накопившаяся в воздухе влага конденсируется и буквально обрушивается на нас в виде обильных осадков. Если мы проанализируем ситуацию за последние десятилетия, то выясним, что число ливней на территории России выросло. А вот обычных, умеренных дождей стало выпадать меньше.



Урбанист Григорий Мельник пояснил, что Москва в последние годы столкнулась с таким явлением, как тропические ливни.

— Буквально за час или два может выпасть треть, а то и половина месячной нормы осадков. А потом мы видим в соцсетях и СМИ, как буквально плавают по той или иной улице машины, как затапливает подземные переходы, — пояснил эксперт.



Как пояснил Мельник, ливневка — система ливневой канализации — строилась в Москве в середине прошлого века, когда климат был другим, более умеренным. На тропические ливни она физически не рассчитана.

— Вылейте в раковину ведро воды и увидите, что она полная. Вода уходит, да, но не сразу. Так и московская ливневка: воду от ливней пропускает медленно, — пояснил Мельник.



Второй, по его мнению, фактор потопа — рост числа машин.

— В Москве их число прочно перевалило за 5 миллионов, а в многоэтажных паркингах «ночует» в лучшем случае 200–300 тысяч. Остальным нужен асфальт, поэтому всюду появляются все новые и новые парковки. Но асфальт — это запечатанная поверхность, она не впитывает воду, и все осадки опять же стекают в ливневку. Чем больше парковок, то есть заасфальтированных площадей, тем больше воды стекает. А ливневка осталась прежней, ее пропускная способность не выросла. Можно, конечно, построить новую, но тогда придется всю Москву перекопать, каждый столичный район! Горожанам это вряд ли понравится, — пояснил Мельник.



Метро взяли под козырек

Власти Москвы проблему понимают и к аномальным дождям город адаптируют.

— Обратите внимание: многие входы на станции метро теперь закрыты козырьками, чтобы под землю не стекала дождевая вода, — пояснил Григорий Мельник. — Между метро, станциями МЦД, МЦК остановками автобусов и трамваев стали появляться переходы «сухие ноги». Это значит, что пересадка с одного вида транспорта на другой идет под крышей. Такие переходы, например, есть на «Владыкино», «Ростокино», «Щукинской», «Дмитровской», «Окружной» и многих других пересадочных узлах. Подобные пересадки — тоже защита от ливней. Как, кстати, и «шеринг зонтов», запущенный недавно. Ведь еще лет 10 назад можно было посмотреть прогноз погоды и решить, брать зонт или нет. А сейчас дождь, а то и целый тропический ливень может случиться внезапно!



Как пояснил эксперт, в Москве успешно реализуют и другие способы борьбы с лишней влагой.

— Во-первых, высаживаются деревья: каждое из них — «губка» для воды. Программа «Миллион деревьев» — это еще и борьба с опустыниванием местности, которое ведется во многих странах мира, — пояснил Мельник. — Второй момент: строительство многоуровневых и подземных паркингов. Сейчас они есть в большинстве новых кварталов. Машины не должны парковаться в «одном уровне» — это крайне неэффективное использование городского пространства.



Третий способ борьбы с повышением температуры — это, как ни странно, развитие общественного транспорта. Ведь когда люди передвигаются на автомобилях, они не только загрязняют городскую среду, но и буквально греют город. Если пройтись с тепловизором вдоль пробок или даже движущихся, но плотно загруженных магистралей, выяснится, что температура там существенно выше, чем во дворе. Каждый движущийся автомобиль буквально пышет жаром!

Ветер, ветер, ты могуч

В связи с учащением волн жары в Москве вырастает и вероятность смерчей.

— Есть несколько условий для его появления. Первое — сильная жара и конвекция, т.е. теплообмен с образованием водяного пара, — рассказывает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. — Второе условие — должно образоваться грозовое облако. Третье — возникнуть сильный ветер. Четвертое — столкнуться два атмосферных фронта — горячий и более холодный. Чем выше в этих фронтах разница температур, тем более возможно образование вихря.



Самый серьезный в ХХ веке шквал случился в Москве в июне 1904 года.

«Неслись крыши, доски, звонили колокола; срывало кресты и купола, вырывало с корнем деревья; огромная Анненгофская роща была сбрита; столетние деревья или расщеплены, или выворочены с корнем. Было разрушено здание Кадетского корпуса и Фельдшерской школы. По улицам — горы сорванных железных крыш, свернутых в трубочку, как бумага. Кое-где трупы. Много убитых и раненых», — писал журналист, писатель, автор книги «Москва и Москвичи» Владимир Гиляровский.



В последние десятилетия смерчи, увы, стали повторяться намного чаще. Так, в ночь с 20 на 21 июня 1998 года в столице выпала месячная норма осадков. Шквал тогда свалил около 50 тысяч (!) деревьев и 947 фонарных столбов. Погибли 11 человек, а около 200 получили ранения.

24 июля 2001 года из-за шквала и сильного дождя в районе ВДНХ затопило все дороги, несколько станций метро из-за подтоплений закрыли для пассажиров. Погибли шесть человек, более 50 получили травмы. 20 июля 2010 года шквалистый ветер повалил в Москве более 700 деревьев. Пострадали семь человек. В ночь с 13 на 14 июля 2016 года шквал повалил более тысячи деревьев и повредил 120 автомобилей. В Московской области погибли два человека, в Москве и области 29 пострадали. А 29 мая 2017 года в столице случился шквал, признанный самым мощным и разрушительным за всю историю метеонаблюдений. Более 27 тысяч деревьев вырвало с корнем, были повреждены кровли 285 домов, 61 рекламный щит, 135 опор уличного освещения, свыше 2100 автомобилей. Погибли 18 человек и около 200 пострадали.

Что получается? Потепление климата — это не только зима без шапки и купание в мае, но и страшные погодные катаклизмы. И город к ним готовится.

— Сейчас, обратите внимание, как только поступает прогноз об усилении ветра, во всех парках из громкоговорителей идут предупреждения. А если ожидается сильный ветер, парки просто закрывают для посетителей. Это логично, ведь люди страдают, как правило, именно от падения деревьев, — рассуждает Григорий Мельник. — Кстати, еще один московский тренд — все провода, включая ЛЭП, стали прятать в землю, заменяя их на силовые кабели. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. ЛЭП, мягко скажем, не украшают Москву. Плюс они отнимают сверхдефицитное городское пространство, ведь под ЛЭП нельзя ни дом построить, ни детскую площадку, ни стадион. Поэтому под ЛЭП, как правило, размещали гаражные кооперативы. Но сейчас убирают и сами линии, и эти железные сарайчики, уродующие город. Плюс освобождается место. Так что польза — тройная.



Привет, велосипед! И электробус

Свидетельством изменений климата стали, как ни странно, курьеры.

— Обратите внимание: они работают круглый год. Да, выросло качество уборки улиц. Да, появились велосипеды электрические. Да, в Москве появилась безбарьерная среда — стало комфортно ездить. Но сам факт того, что на велосипеде по Москве можно ездить круглогодично и не превратиться в айсберг, говорит о том, что климат стал теплее. И существенно, — считает Григорий Мельник.



Как пояснил эксперт, велосипед — наиболее экологичный транспорт. Он не делает выбросов, а значит, не нагревает и не загрязняет атмосферу. То же самое касается электробуса.

— Само их появление — это не только забота о чистоте атмосферы. Это еще и свидетельство изменений климата. До последнего времени считалось, что этот транспорт — не для наших широт. Хотя бы потому, что при низких температурах гораздо быстрее заканчивается заряд батареи и техника просто перестает работать. Но сейчас, во-первых, стало намного теплее, а во-вторых, появился «гибридный» транспорт — электромотор плюс ДВС — двигатель внутреннего сгорания. Если потепление будет усиливаться, в электробусах вообще исчезнет ДВС — он станет не нужен, — пояснил эксперт.



Глобальное потепление климата привело и к изменениям в строительстве.

— С 1950-х годов строили в Москве главным образом панельные дома. В них зимой холодно, а летом жарко, потому что панели быстро изнашиваются и хорошо проводят как тепло, так и холод, — пояснил Григорий Мельник. — Сейчас — в том числе в рамках программы реновации — строят исключительно по технологии монолита, а наружные стены обязательно обшивают вентилируемым фасадом. Зимой он сохраняет тепло, а летом — прохладу. Монолитный дом лучше готов и к жаре, и к холоду. А его фасад не отдает тепло и не нагревает город, как дом-«панелька».



В общем, Москва на изменения климата пока отвечает достойно. Плавный «переезд в Краснодар» не снижает уровень комфорта жизни. Пора задуматься об открытии на Москве-реке новых пляжей!

СПРАВКА

Климат Москвы сейчас оценивается как влажный умеренно-континентальный с четко выраженной сезонностью. «Средний» ветер — 2,3 м/с: хватает для рассеивания выбросов. При этом у столицы особый воздушный режим: потоки воздуха стекаются в центр города, принося с собой осадки или зной. Причина — в особенностях рельефа и разнице температур в центре и на периферии. Обычно температура в центральной части города на 2–4 градуса выше, чем на окраинах. Это особенно чувствуется ночью — во время морозов и заморозков, когда в центре может быть на 5–7 градусов теплее.

В пасмурную погоду разница редко превышает три градуса. Важный нюанс: «погода в Москве» на всех сайтах — это данные метеостанции на ВДНХ, что на северовостоке города. При этом обычно метеостанция на Балчуге показывает на 1–2 градуса выше.

В ТЕМУ

Глобальное потепление климата уже повлияло на флору и фауну Москвы и области. Так, например, в Подмосковье стали хорошо расти абрикосы и виноград, а в Москве — каштаны, которые еще полвека назад были большой редкостью. Об этом заявил член-корреспондент Российской академии естественных наук, биолог Евгений Абизов.