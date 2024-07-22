Собянин рассказал о восстановлении объектов культурного наследия

Инвесторы восстановили 24 объекта культурного наследия по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

© Mos.ru

Среди них, например, доходный дом промышленника Григория Горбунова на улице Девятая Рота. Кроме того, привели в порядок въездную башню Хорошевского конного завода на Таманской улице. Сейчас в работе находится еще 11 исторических зданий.

«Программу запустили в 2012 году. Она позволяет сохранять уникальную архитектуру Москвы и одновременно поддерживать предпринимателей», — отметил Мэр Москвы.



После восстановления зданий инвесторы арендуют их по льготной ставке, развивая бизнес в районах с высокой проходимостью.