"Аэроэкспресс" перестанет ходить во Внуково с 1 августа. Добраться в аэропорт можно будет на пригородной электричке за 280 рублей или на метро по "Тройке" за 57 рублей.

Для большинства пользователей, судя по комментариям в соцсетях, закрытие маршрута "Аэроэкспресса" не стало событием. В действительности же все осталось по-прежнему.

Изменится лишь перевозчик. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК), которая давно обслуживает смежный маршрут до станции "Аэропорт", теперь будет заходить во Внуково. От Киевского вокзала, как и прежде, до аэропорта и обратно каждый час будут ходить поезда. Дорога займет те же 33 минуты.

"Для удобства пассажиров сохраним промежуточную остановку на станции "Аминьевская", где можно быстро пересесть на Большую кольцевую линию метро", - уточнили в дептрансе.



А вот стоимость проезда изменится и станет выгоднее - 280 рублей вместо прежних 525 рублей. Все, кто купил билеты на 1 августа и позднее, могут сдать их уже сейчас на сайте "Аэроэкспресса", заполнив форму обратной связи. Билеты на пригородные поезда можно купить на станции в кассах, в билетных автоматах и в мобильном приложении перевозчика.

Но кроме пригородных электричек, во Внуково ходит самый быстрый городской транспорт. Собственная станция метро у аэропорта, напомню, открылась в сентябре прошлого года. С тех пор москвичи и туристы быстро и с комфортом добираются в любую точку Москвы. Например, от "Делового центра" до терминала А всего 40 минут, а до "Мичуринского проспекта" Большой кольцевой линии (БКЛ) - 23 минуты. Переход из подземки до зоны контроля аэропорта занимает 2,5 минуты, подсчитали в столичном дептрансе.

"Удобно, можно с точностью до минуты спрогнозировать свой маршрут до аэропорта и не подстраиваться под расписание транспорта и не беспокоиться о пробках на дороге", - отреагировали на новость о смене перевозчика пассажиры в соцсетях.



Маршруты "Аэроэкспресса" в аэропорты Шереметьево и Домодедово не изменятся. Кроме этого, ежедневно в аэропорт по-прежнему будут ходить автобусы и электробусы.