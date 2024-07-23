Жираф Самсон умер в Московском зоопарке в возрасте 30 лет
В Московском зоопарке умер жираф Самсон, ему было 30 лет, сообщается в Telegram-канале зоосада.
«Ушел из жизни легендарный жираф Московского зоопарка. И имя у него было легендарное – Самсон Гамлетович Ленинградов. Его знали все: взрослые и дети, жители Москвы и других городов России. Красивый и необычайно величественный – он был любимцем абсолютно у каждого посетителя. 30 лет – немало для жирафа, это как 100 лет для человека. В природе эти животные в среднем живут 10-15 лет, в условиях зоопарков – около 25. Свой последний год Самсон прожил активно, но 22 июля, не дожив две недели до своего 31-го дня рождения, он умер», – говорится в сообщении.
В зоосаде напомнили, что Самсон приехал приехал в Московский зоопарк в 1994 году из Санкт-Петербурга.
«Наш любимый жираф прожил долгую жизнь и никогда не оставался без внимания: зоологи и киперы всегда были рядом – ухаживали и развлекали, да и посетители первым делом шли поздороваться с Самсоном. И ему нравилась популярность – он редко уходил внутрь дома, много общаясь с поклонниками», – рассказали в зоосаде.