В Московском зоопарке умер жираф Самсон, ему было 30 лет, сообщается в Telegram-канале зоосада.

«Ушел из жизни легендарный жираф Московского зоопарка. И имя у него было легендарное – Самсон Гамлетович Ленинградов. Его знали все: взрослые и дети, жители Москвы и других городов России. Красивый и необычайно величественный – он был любимцем абсолютно у каждого посетителя. 30 лет – немало для жирафа, это как 100 лет для человека. В природе эти животные в среднем живут 10-15 лет, в условиях зоопарков – около 25. Свой последний год Самсон прожил активно, но 22 июля, не дожив две недели до своего 31-го дня рождения, он умер», – говорится в сообщении.



В зоосаде напомнили, что Самсон приехал приехал в Московский зоопарк в 1994 году из Санкт-Петербурга.