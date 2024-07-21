В парке Горького намерены запустить экскурсии на электрокарах

Белые открытые машины давно курсируют по территории и очень нравятся гостям. Для начала создадут специальный маршрут, который составит 3,5 километра и протянется от арки главного входа вдоль всех символов парка, среди которых светомузыкальный фонтан, садовые комнаты «Танцовщица», «Музыкальная беседка» и «Девушка на буме», музей современного искусства «Гараж» и Голицынский пруд. Сопровождаться прогулка будет рассказом аудиогида, сообщили в пресс-службе парка.

Первые экскурсии, которые будут как индивидуальными, так и групповыми, запланированы на начало августам по выходным.

Они будут проходить каждые полчаса с 11:00 до 13:30 и с 15:00 до 16:30.

Билеты можно приобрести в информационном центре парка Горького и сувенирном магазине.