Москвичей предупредили о возвращении жары

Повышение температуры в Москве ожидается к концу июля, значение составит около 28 градусов. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

С пятницы в Москве отмечается понижение температуры. Сейчас температура находится в пределах климатической нормы, отмечается 21-26 градусов днем и около 15 ночью. На прошлой неделе в столице держалась жаркая погода 28-30 градусов.

"Еще будут конечно жаркие дни. Не исключено, что и в самом конце июля опять возродится температура. По крайней мере, 28 градусов", - сообщил метеоролог.



Он добавил, что также температурное повышение отметится и в августе.

По данным Гидрометцентра, в воскресенье и понедельник в Москве днем ожидается 23-25 градусов, возможен кратковременный дождь. Во вторник днем прогнозируется 21-26 градусов, также возможны небольшие осадки, ночная температура может опуститься до 12 градусов.