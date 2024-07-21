Приложение «Моя Москва» скачали более 700 тысяч раз с января

Мобильное приложение «Моя Москва» скачали более 700 тыс. раз в первом полугодии 2024 года, что на 8% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Приложение «Моя Москва» становится всё более востребованным у пользователей, которые ценят удобный доступ к городским сервисам и возможность решать разные бытовые задачи в любое время», — заявил замглавы Департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов.



По его словам, с начала года активная аудитория приложения выросла до 1,2 млн пользователей в месяц. В 2023 году им ежемесячно пользовались около 1 млн человек.

Ранее сообщалось, что для москвичей расширили функционал мобильного приложения портала «Наш город».