Презентация книги о Ржевской битве прошла в Музее Победы

В Музее Победы 20 июля состоялась презентация книги «Ржев 42/43. От «Марса» до «Бюффеля». В издании представлены уникальные материалы и документы противоборствующих сторон, в том числе более 100 карт. Тираж книги — 1,5 тыс. экземпляров.

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— Мы ведем этот проект уже три года, группа историков, которая поставила главную задачу — рассказать, что на самом деле было под Ржевом. Потому что много есть спекуляций на эту тему по поводу потерь и бессмысленной мясорубки, а исследований таких масштабных и детальных не было, — рассказал директор фонда «Я помню», член ученого совета Музея Победы Артем Драбкин.



В течение года 10 авторов изучали российские и немецкие архивы. Новая работа позволит не только уточнить цифру потерь и создать полную и объективную картину наступательных операций Красной Армии ноября 1942 — марта 1943 года, но и разрушит ложные негативно-мифологические версии о боевых действиях в районе Ржева, расскажет о героизме наших предков. Книга в первую очередь будет интересна профессиональному сообществу и тем, кто интересуется историей Великой Отечественной войны.

Как отметили организаторы, на основе книги будет выпущен документальный фильм и подготовлен лекционный курс.

Книга «Ржев 42/43. От «Марса» до «Бюффеля» — это уже вторая часть проекта, описывающая наступательную операцию советских войск «Марс», проходившую в конце 1942 года, и немецкую операцию «Бюффель» по эвакуации Ржевского выступа. Первая книга «Ржев 1942. Первый летний успех» была посвящена сражениям июля–сентября 1942 года.